Üzerine levha düşen işçi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fabrikada çalışırken üzerine levha düşen işçi Hüseyin Duman (37), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bölücek Mahallesi'ndeki profil üreten fabrikada meydana geldi. Fabrika işçisi Hüseyin Duman, çatıdan düşen levhanın altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Duman'a müdahale etti. Başından yaralanan Duman, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Duman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-03-30 17:07:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.