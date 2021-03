2 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Huzurevi mevkiinde Ertekin Baytekin idaresindeki tır elektrik trafosuna çarparak kaza yaptı. Kazayı gören ve aynı zamanda tırın sahibi olduğu öğrenilen Erdinç Çardak aracını park ettikten sonra diğer araçların dikkatli olması için yolda uyarıda bulunmak istedi. O sırada Yusuf C. (27) idaresindeki 67 EF 543 plakalı Opel marka otomobil, Erdinç Çardak’a çarptı. Çardak olay yerinde hayatını kaybetti. Yusuf C. idaresindeki otomobil daha sonra 67 FA 345 plakalı cipe çarparak durabildi. Elektrik trafosuna çarpan ortağı Ertekin Baytekin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yusuf C.'nin otomobilinde bulunan Sinem Nur A. ise yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınan ve 0,68 promil alkollü olduğu belirlenen Yusuf C., Kdz. Ereğli Adliyesine getirildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf C., tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi.

