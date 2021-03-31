Soğuksu semtinde kurulan halk pazarında fiyatların uygun olması vatandaşı memnun etti.

Zonguldak'ta her Çarşamba günü Soğuksu semtinde kurulan halk pazarına vatandaşlar akın etti. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak alışveriş yaptı. Öte yandan pazar fiyatlarının uygun olması da hem vatandaşı hem de esnafı memnun etti.

Esnaf Mehmet Şahin, ''Pazarın durumu ne çok kötü nede çok iyi. Vatandaşımızın pazara gelerek taze mahsul almasını istiyoruz. Günlük mallar satıyoruz. Fiyatlar ulusal marketlere göre çok da uygun. Vatandaşların bazısı ilgi gösteriyor bazısı ilgi göstermiyor. Pandemiden dolayı sıkıntıların olduğu söylenebilir. Zonguldak kırmızıya döndü. Pazarı kapatacaklar ama marketleri yine yığacaklar. Bu sıkıntı yine oluşacak. Büyüklerin dediğine bizim rıza göstermemiz gerekiyor. Onlar iyisini bilir' 'dedi.

Tezgahlarda fiyatlar şu şekilde yer aldı; 'soğan 2 TL, domates 5 TL, ıspanak 2,5 TL, patates 3 TL ve marul ise 2,5 TL 'Diğer yandan Belediye zabıta ekipleri de pazarda gün boyunca sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlerde bulundu.

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