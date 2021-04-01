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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş 2 yıllık görev süresini değerlendirdi

İHA

Başkan Demirtaş 2 yıllık görev süresini değerlendirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi.
31 Mart 2019'da ikinci kez başkanlığa seçilen Gökhan M. Demirtaş, göreve geldiği 2. dönemin 2 yıllık hizmet süresini tamamladı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Başkan Demirtaş açıklamasında;
"31 Mart 2019’da yapılan seçim sonrası bugün itibarıyla 2 seneyi tamamlamış olduk. Bu süreçte halkımızın teveccühü ile bize duymuş olduğu güven ile farklı bir seçimle seçimi kazandık. Kazanmamızın sebebi de Gülüç halkımıza verdiğimiz değer ve yapmış olduğumuz hizmetlerdir. 1 sene içerisinde Korona virüs sebebiyle pandemi ile uğraştık. Bu süreçte maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. İnşallah bu illetten hep beraber başarı ile çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye Belediyeler Birliği’nden maliyeti 600 bin TL olmak şartıyla son sistem çöp aracı aldık. Bunun akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Süpürge aracımızı hibe ettiler. 250 bin civarında kilit taşı hibe aldık, 120 adet çöp bidonumuzu aldık. Halkımıza sözler vermiştik, bugüne kadar ne söz verdiysek hepsini tuttuk. Bu süreçte de diğer verdiğimiz sözleri de yerine getireceğiz. 5 sene zaman çok uzun görünse bile günler çabuk geçiyor. Verdiğimiz sözleri yerine getiremediğimiz zaman da bunlar karşımıza çıkacak, cevap vermemiz lazım. Sahil düzenleme projemiz vardı. İlk etabımızı bitirmiştik, şuan 2. etabına girdik, kafeteryamız bitti. Derenin üzerine oturmalar, sundurmalar yaptık. Gülüç halkının rahat kahvaltı yapabileceği, çay kahve içebileceği sosyal bir alan oluşturduk. Irmağın kenarında adalar yaparak, insanlarımızın sabah sporunu, dinlenmelerini, ailesi ile birlikte vakit geçirebileceği yerleri faaliyete geçirdik. Pandeminin bitmesi ile birlikte tesisimizi ihaleye vermeden Gülüç Belediyesi Sosyal Tesisleri olarak çalıştıracağız. Niyetimiz halkımıza çayı ucuz içirmek, orada bulunan imkanlardan daha ucuza yararlandırmak niyetindeyiz. Gülüç’ün her yanında parke çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir yerde asfalt yapılmayan, kilit taşı yapılmayan yer kalmadı. Göreve geldiğimizden beri 7 senedir Gülüç’ün her noktasına kilit taşı çalışmalarını yaptık. Gülüç’e kazandırdığımız Sağlık Ocağı var. Sağlık Ocağı üst bölgede olduğu için insanlar yukarı ki bölgeye inip çıkmakta zorluk çekiyordu. Aile Sağlık Merkezi’mizi Belediyenin imkanları ile yaparak, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettik. Şuanda vatandaşlarımız muayenelerini olup, hatta pandemi sürecinde aşılarını olabiliyor. Eczane düşünüyoruz, mülkiyeti bize ait olacak. Eczane açmak isteyen bir arkadaşımız ile diyaloğa geçip insanlarımızın ilaçlarını alabilecek yer yapacağız” İfadelerini kullandı.

150 kadına iş istihdamı
Otobüs terminali ve Millet Bahçesi projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Demirtaş, kadınlara iş istihdamı sağlanacak bir atölye açılacağını belirterek şunları söyledi:
“Otobüslerin girebileceği bir butik terminal projemiz başladı, yakında bitme aşamasında. Terminalin yan bölümüne bayanlarımıza iş imkanı sağlayabileceğimiz bin 200 metrekare bir tekstil alanı oluşturacağız. Bu alan yine belediyemiz bünyesinde olup, tekstil işi ile uğraşan ticaret amaçlı krem fabrikası, kozmetik fabrikası veya tekstil atölyesi yapacak arkadaşlarla diyaloğa geçip Gülüç’teki 100150 bayana iş imkanı sağlayacağız. En büyük projelerimizden biri de insanlarımıza burada spor yapmak amaçlı çalışmalarımız var. Kano kulübü kuruyoruz, kulübümüzde Gülüç deresi giriş güzergahında bin 800 metrekare kano kürek başladık, alt yapısını oluşturduk. Millet bahçesi olarak nitelendirdiğimiz Yıldırım Kolejinin üst bölgesinde 30 dönüme yakın bir alan var. Orman Bakanlığı’mızdan bu bölgenin belediyemiz adına yer tahsisi yapıldı. Oturma alanlarından, kır bahçesi, kamelyalar, barbeküler, çocuk oyun alanları ile birlikte dinlenme alanı, insanlarımızın rahat piknik yapabileceği, orada hatta kır düğün salonu düşünüyoruz. Pandemi ile birlikte açık havada düğünlerimiz yoğunlaşmaya başladı. Eğitim alanında ne kadar değer verdiğimi, ne kadar katkı verdiğimi Gülüç halkı bilir. Ortaokulumuzun 1. kat ve 2. kat temeline başlandı. Yaklaşık 10 milyon TL bir maliyeti vardı. Hacı Emin Ayhan abimiz, Almanya'daki çocukları babalarının adlarını koymak şartıyla bu okulun arsasını bağışladılar. Hayırsever abimize teşekkür ediyorum, mekanı cennet olsun. Çocuklarına da bol kazançlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde Ramazan ayına giriyoruz, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayramlara kavuşmak dileğiyle.”

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