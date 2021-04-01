Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK merkezli 8 ilde FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 5 askeri personelin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 5 askeri personel, 2 emekli askeri personel, 1 ihraç edilmiş askeri personel ve 1 KHK ile ihraç edilmiş askeri personel olmak üzere 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah eş zamanlı olarak Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Elazığ ve Zonguldak´ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemler için Zonguldak'a getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-01 16:59:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.