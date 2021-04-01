Kaymakam Çorumluoğlu, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonasında 1. olan Yasin Açıkgöz'ü makamında kabul etti.

1017 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando şampiyonasında (Turkish Open) 45 kiloda mücadelede eden Kdz. Ereğli Tekvando Karate Spor Kulübünden Yasin Açıkgöz rakiplerini geçerek şampiyon oldu.

Kdz. Ereğli İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 10/A sınıfı öğrencisi Yasin Açıkgöz, 1315 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen, bin 600 sporcunun katıldığı Turkish Open Uluslararası Tekvando Şampiyonasında 1. olarak kürsüye çıktı. Açıkgöz, 46 ülke arasından 5 maç sonunda finalde Kazakistan sporcusunu 4631 yenerek şampiyon oldu.

Kariyerinde; Kulüpler Yıldızlar Türkiye Şampiyonluğu, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonluğu, Milli Takım Seçmesi Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa 12.'liği, Gençler Türkiye 3.'lüğü bulunan genç sporcu Açıkgöz, Gençlik Spor Müdürü Serkan Keleş ve Antrenörü Murat Kalem, Zeki Kalem ile birlikte Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Başarılarından dolayı Yasin Açıkgöz'ü tebrik eden Kaymakam Çorumluoğlu, kendisine hediye takdim etti.

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