BEÜ “Uluslararası İslam, Modernite ve Gençlik ” sempozyumuna ev sahipliği yapacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 23 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek olan “Uluslararası İslam, Modernite ve Gençlik” başlıklı sempozyuma ev sahipliği yapacak. Açılışın Sezai Karakoç konferans salonunda yapılmasının ardından sempozyum çevrim içi olarak devam edecek.

İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenecek uluslararası nitelikli sempozyumda, modernizmin gençler üzerindeki etkisi, geleneksel değerler üzerinden geleceğe bakış, modernizmin inanç, ahlak, birey, kültür ekseninde toplumsal yaşamdaki değişim ve dönüşümleri bilimsel olarak ele alınacak.

Zoom video konferans üzerinden üniversite sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanacak sempozyumda 37 üniversiteden 54 akademisyen interdisiplinel yaklaşımla 13 farklı oturumda İslam, modernite ve gençlik üzerinde akademik çalışmalarını paylaşacak.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın Onursal Başkanlığı yaptığı ve Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara’nın Sempozyum Başkanı olarak yer aldığı Uluslararası İslam, Modernite ve Gençlik Sempozyumu “Günümüz Gençliğinin İnanç Sorunları ve Çözüm Arayışları”, “Asrı Saadette Gençlik ve Gençlik Değerleri”, “Kur’an’ın Gençlik Modellemesi”, “Gençlik, Modernite ve Din Eğitimi”, “Gençlik ve Yeni Dini Hareketler”, “Dijitalleşme Çağında Gençlik”, “Milli Mütefekkirlerimiz ve Gençlik”, “Sekülerizm ve Gençlik”, “Medya, Din ve Gençlik”, “Modernite ve Gelenek İkileminde Gençlik”, “Modernite Sürecinde Gençlik” ile “Toplumsal Değişme ve Gençlik” konu başlıklarında gerçekleştirilecek.

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