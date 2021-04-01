Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü

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Zonguldak'ta kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen sürücünün imdadına sağlık ekipleri yetişti.

Kaza, akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. 34 HE 0932 plakalı motosiklet sürücüsü B.Ö. zeminin kaygan olması nedeniyle motosikletten düşerek ayağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.Ö'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan B.Ö'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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