Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp

Lenfoma ile mücadele eden oyuncudan açıklama

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta 200 metre yüksekten denize düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi için arama çalışması başlatıldı. AFAD, Sahil Güvenlik, polis ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-02 11:40:49



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