Kredi kartı dolandırıcısı yakalandı 20 yıl 5 ay cezası bulunan şahıs tutuklandı

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Zonguldak’ta kredi kartı dolandırıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli illerde "Bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 20 yıl 5 ay yakalanma kararı bulunan M.İ. yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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