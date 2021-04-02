Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

DHA

Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Ören kavşağında meydana geldi. Hakan Bostancı yönetimindeki 67 LL 958 plakalı otomobil, Adem Topal´ın kullandığı 67 EC 396 plakalı otombille çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Ahsen B. (14), Gülcan T. (32), Bahar B. (37), Yağız B. (7), Hanife T. (52) ve Songül T. (37) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-04-02 21:21:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yardıma muhtaç ailelere destek sağlandı
YEREL HABERLER Yardıma muhtaç ailelere destek sağlandı
Kızılay hayırsever işadamına plaket takdim etti
YEREL HABERLER Kızılay hayırsever işadamına plaket takdim etti
Kredi kartı dolandırıcısı yakalandı 20 yıl 5 ay cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kredi kartı dolandırıcısı yakalandı 20 yıl 5 ay ...
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Çarpışmanın şiddetiyle araç evin önüne düştü
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Çarpışmanın ...
Genç öğretmen kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Genç öğretmen kansere yenik düştü
Artan vakalara dikkat çektiler
YEREL HABERLER Artan vakalara dikkat çektiler
Dinamit patladı zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı 100 metreden denize uçan araçtan saniyelerle kurtuldular
YEREL HABERLER Dinamit patladı zannetti, gerçek sonradan ortaya ...
Kızılay bağışçılarına yarın kısıtlama yok
YEREL HABERLER Kızılay bağışçılarına yarın kısıtlama yok
Gazetecilere destek mesajı verildi
YEREL HABERLER Gazetecilere destek mesajı verildi
Zonguldak'ta, ekmek yeniden 2 TL
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, ekmek yeniden 2 TL
Otomobil, 200 metreden denize uçtu: 1 ölü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Otomobil, 200 metreden denize uçtu: 1 ölü (2)- ...
Özel maden ocağında göçük: 1 ölü
YEREL HABERLER Özel maden ocağında göçük: 1 ölü
Aracın denize uçtuğu alanda karadan ve denizden çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Aracın denize uçtuğu alanda karadan ve denizden ...
Zonguldak'ta bir araç 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp Denize uçan araç içerisinde olduğu düşünülen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bir araç 100 metreden denize uçtu: 1 ...
Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
YEREL HABERLER Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
Maden ocağında göçük: 1 ölü 
YEREL HABERLER Maden ocağında göçük: 1 ölü 
Binaların deprem riskini hesaplayan uygulama geliştirildi ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu: "Ücretsiz uygulamayla vatandaşlarımız binalarının deprem tehlikesini görebilecek"
YEREL HABERLER Binaların deprem riskini hesaplayan uygulama ...
Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor
YEREL HABERLER Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor
Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü
Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı
YEREL HABERLER Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı
Duvara çarparak durabildi
YEREL HABERLER Duvara çarparak durabildi
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
Balıkçılar hamsiden umduğunu bulamadı
YEREL HABERLER Balıkçılar hamsiden umduğunu bulamadı
Kısıtlama nedeniyle hafta sonu tren seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Kısıtlama nedeniyle hafta sonu tren seferleri iptal ...