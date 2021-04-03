Ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Ereğli ilçesinde 4 ruhsatsız silah, bin 153 mermi ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; N.A. (76) isimli şahsın ticari amaçlı ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı. Düzenlenen operasyon sonucunda Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde ikamet eden N.A.’nın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada;
2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 662 adet 9 mm tabanca mermisi, 236 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 255 adet kurusıkı tabanca mermisi, 8 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.