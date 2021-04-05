Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında, 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, perşembe günü Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Elazığ ve Zonguldak´ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında; 5 askeri personel, 2 emekli askeri personel ve 2 ihraç edilen askeri personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak'ta işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, diğer 3 şüphelinin ise gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-05 10:35:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.