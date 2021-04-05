Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında, 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, perşembe günü Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Elazığ ve Zonguldak´ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında; 5 askeri personel, 2 emekli askeri personel ve 2 ihraç edilen askeri personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak'ta işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, diğer 3 şüphelinin ise gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-04-05 10:35:10
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