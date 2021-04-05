Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede

DHA

Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında, 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, perşembe günü Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Elazığ ve Zonguldak´ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında; 5 askeri personel, 2 emekli askeri personel ve 2 ihraç edilen askeri personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak'ta işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, diğer 3 şüphelinin ise gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-04-05 10:35:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 şüpheliden 6'sı adliyede
YEREL HABERLER FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 ...
Aydınlatma direkleri bayraklarla donatıldı
YEREL HABERLER Aydınlatma direkleri bayraklarla donatıldı
5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, kardeş ve üvey anne gözaltında Baba, oğlunu üvey annesine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürmüş
YEREL HABERLER 5 aydır kayıp gencin cesedi ormandan çıktı: Baba, ...
Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen babadan üvey anneye tecavüz iddiası(2)
YEREL HABERLER Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen babadan üvey anneye ...
Zonguldak'ta sınav heyacanı yaşandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sınav heyacanı yaşandı
Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen babadan üvey anneye tecavüz iddiası
YEREL HABERLER Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen babadan üvey anneye ...
Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana ...
Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş
YEREL HABERLER Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana ...
Gece saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Gece saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
Oğlunu öldürdü, kayıp ihbarı bile vermeden hayatına devam etti Jandarmanın dikkati cinayeti çözdü
YEREL HABERLER Oğlunu öldürdü, kayıp ihbarı bile vermeden hayatına ...
Kayıp gencin cesedi ormanda arandı, baba ile üvey anne gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayıp gencin cesedi ormanda arandı, baba ile üvey ...
100 metreden denize uçan araç kıyıya çıkarıldı
YEREL HABERLER 100 metreden denize uçan araç kıyıya çıkarıldı
Hayat sigortası bahanesiyle dolandırıcılığa 1 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Hayat sigortası bahanesiyle dolandırıcılığa 1 yıl 8 ...
Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
YEREL HABERLER Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını ...
Köye inen ayılar kovanlara saldırdı
YEREL HABERLER Köye inen ayılar kovanlara saldırdı
Gelin kaynana cinayetinde müebbet hapis
YEREL HABERLER Gelin kaynana cinayetinde müebbet hapis
Ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi
Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı