Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sarp arazide mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Devrek İlçesine bağlı Halilbeyoğlu Köyünde meydana gelen olayda itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sarp arazide mahsur kalan inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Halilbeyoğlu Köyünde ikamet eden Fuat Başpınar’a ait inek akşam saatlerinden sonra eve dönmeyince aramaya çıktı. Tüm çabalara rağmen havanın kararmasından dolayı hayvanını bulamayan Başpınar, gündüz devam ettiği aramalarda hayvanının Kışla mahallesinde sarp bir arazide mahsur kaldığını görünce, Devrek İtfaiyesini arayarak yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin araziye ulaşabilmesi için yol açmasından sonra uzun ve titiz uğraşlar sonucunda hayvan mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. İneğini kurtaran ekiplere teşekkür eden Başpınar, ”Arkadaşlarımız çok emek verdiler hayvanı sağ salim kurtarmak için ve bunda da başarılı oldular kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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