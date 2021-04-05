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BEÜ’de ‘Uluslararası İslam, Modernite ve Gençlik Sempozyumu’ gerçekleştirildi

İHA

BEÜ’de ‘Uluslararası İslam, Modernite ve Gençlik Sempozyumu’ gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası İslam, Modernite ve Gençlik Sempozyumu’ alanında başarılı bilim insanlarının katılımlarıyla 0203 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Sezai Karakoç Kültür Merkezinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kura’n Tilavetinin okunmasının ardından açılış konuşmaları ile başlayan sempozyuma BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı. Öğrenciler ve diğer katılımcılar da açılışa çevrim içi olarak bağlandı.
İki gün süren sempozyumun açılış konuşmasında konuşan Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Seyfullah Kara, sempozyumun düzenlenme amacı ve kazanımları hakkında bilgiler aktararak, bu bağlamda etkinlik süresince İslam ve modernite karşısında gençliğin durumlarının tüm boyutlarıyla ele alınacağı sempozyumun geleceğin teminatı olan gençlik adına faydalı sonuçlar getirme temennisinde bulundu.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da konuşmasında, modernizmin kısa tarihçesine değinerek, geçmiş dönemlerden günümüze kadar geçen sürede genç neslin yaşadığı gelişim ve dönüşüme ilişkin örnekler verdi. Çufalı, “Modernizm ve gençlik kavramlarının birbirleri ile olan etkileşimlerinin inanç, yaşam tarzı ve değerler üzerinde önemli etkileri var. İçinde bulunduğumuz iletişim ve teknoloji çağında dini ve insani değerlerin yaşatılması önemli Teknolojinin en önemli hedef kitlesini oluşturan gençlerimize gelenekler, değerler ve inançların modernizmin yıkıcı etkilerine karşı farkında olmaları uyarıyoruz. Gençliğe doğruluğun, gerçeğin ve insani değerlerin izinden ayrılmamaları ve bu prensiple gelecek nesillere de örnek olmaları tavsiyesinde bulunarak, sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Sempozyum, konuşmalarından ardından Zoom video konferans üzerinden gerçekleştirilen bilimsel oturumlar ile devam etti. “Günümüz Gençliğinin İnanç Sorunları ve Çözüm Arayışları”, “Asrı Saadette Gençlik ve Gençlik Değerleri”, “Kur’an’ın Gençlik Modellemesi”, “Gençlik, Modernite ve Din Eğitimi”, “Gençlik ve Yeni Dini Hareketler”, “Dijitalleşme Çağında Gençlik”, “Milli Mütefekkirlerimiz ve Gençlik”, “Sekülerizm ve Gençlik”, “Medya, Din ve Gençlik”, “Modernite ve Gelenek İkileminde Gençlik”, “Modernite Sürecinde Gençlik” ile “Toplumsal Değişme ve Gençlik” konu başlıkları ile alanında ilk defa geniş kapsamlı çalışma özelliği taşıyan sempozyumda 13 farklı oturumda 37 üniversiteden 54 akademisyen bilimsel tebliğ ve makale sunumunda bulundu.

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