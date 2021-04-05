Paleolimnoloji alanının ilk Türkçe kitabı yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceran Şekeryapan “Paleolimnoloji: Biyolojik İndikatörler ve Anadolu’da Uygulamaları” adında kitap yayınladı.

Biyolojik indikatörleri biyoloji, coğrafya ve jeoloji öğrencileri ile tanıştırmayı, alanın araştırmacılarına destek olmayı amaçlayan kitap, aynı zamanda geçmiş çevresel koşullar ve iklimi merak edenlerin ilgisine sunuldu. Diğer yandan; biyoloji biliminin alt dallarından olan güncel limnoloji ve ekoloji alanlarında çalışmalar yapanlar içinde yol haritalarında olacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceran Şekeryapan kitabı hakkında yaptığı açıklamada “Anadolu’daki göl sedimanları geç Pleistosen’in çoğu ve Holosen boyunca hem insanlık tarihine hem de geçmiş iklim ve çevresel değişimlere tanıklık etmişlerdir. Bugün yaşadığımız iklimsel ve çevresel koşulların yakın ve uzak geçmişteki değişimini takip etmek bize hem bugünü daha iyi anlamamızı hem de geleceğe yönelik daha iyi tahminlerde bulunmamızı sağlayacağını dile getirdi.”

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