Kandilli Belediyespor yöneticileri, GMİS’i ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kandilli Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Elbir ile kulüp yönetim kurulu üyesi Mustafa Arslan, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu’ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Elbir, ziyarette Kandilli Belediyespor ismini yaşatabilmek için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme gayretinde olduklarını söyledi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bölgenin köklü kulüplerinden olan Kandilli Belediyespor’a başarılar diliyoruz” dedi.

Elbir, Mutlu’ya Kandilli Belediyespor Kulübü’nün formasını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.