Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

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SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli ve gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemelerce adli kontrolle serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-05 20:13:09



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