Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen baba ve 3 yakını adliyede (2)

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BABA VE 2 YAKINI TUTUKLANDI

Zonguldak'ta oğlu Aydın Zengin'i öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen baba Sait Zengin, oğlu A.Z. ve eşi Ü.Z. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Sait Zengin'in arkadaşı S.A. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-05 21:52:15



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