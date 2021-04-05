Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Gökçetabaklar köyünden Çaycuma istikametine gitmekte olan S.D. idaresindeki Renault marka 41 HH 577 plakalı araç ile karşı yönden gelen D.A. idaresindeki Skoda marka 78 BH 242 plakalı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. S.D. hakimiyetindeki araçta bulunan A.D., T.B., Ö.A. ve diğer sürücü D.A. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.