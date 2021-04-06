Zonguldak'ta HES haritası, kırmızıya döndü



Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, son olarak 100 binde 205,85 olarak açıklanan vaka oranıyla ortaya çıkan artış, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansıdı. Haritada kırmızı noktaların, geçen aya göre hızla arttığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın 14 Şubat'ta açıkladığı risk haritasında, Zonguldak'ta 100 binde 54,67 olan vaka oranı, 100 binde 205,85'e yükseldi. Kentte 180 ile 200 arasında değişen günlük vaka oranlarıyla artış eğilimi de devam ediyor. Zonguldak Valiliği, kurum ve kuruluşlarının desteğiyle kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Vaka sayılarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada, geçen aya göre kırmızı noktaların artışa geçtiği görüldü. Kentin birçok bölgesinde kırmızı bölgeler, yer almaya başladı.

Kent sakinleri de vaka artışı nedeniyle tedirgin olduklarını belirtirken, kurallara uyulmasını istedi. Muzaffer Köroğlu (55), zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Çok kötü durumdayız. Vaka sayısı her tarafta arttı. Böyle giderse durum vahim. Hafta sonu bile yetersiz kalacak böyle giderse" dedi.

Nazlı Sekme (37) de insanların yasak olmasına rağmen hafta sonu da dışarı çıktığını gözlemlediğini kaydederek, "Herhalde hafta sonu bir tek biz evdeyiz. Kapıdan baktığımda herkes dışarıda. Çift maskeyle işimiz olduğunda iniyoruz aşağı. Herkes sıkıldı herhalde o nedenle dışarıdalar, diye gözlemiyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK

2021-04-06 10:58:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.