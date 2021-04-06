Yediği bal sonucu hastanelik oldu

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi yediği balın tutması sonucu fenalaşarak yüksekten düştü.

Olay, ilçeye bağlı Kandili Beldesi Uzunmehmet Mahallesi Rat Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah bal yiyen Davut Ö. çalıştığı sırada fenalaşarak yüksekten düştü. Davut Ö.’nün düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan ambulansla ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Davut Ö.’nün yediği bal sonucu fenalaştığı öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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