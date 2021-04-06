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Çaycuma'daki köprü faciasında ölenler dualarla anıldı

DHA

Çaycuma'daki köprü faciasında ölenler dualarla anıldı


Gürkay GÜNDOĞANYeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde 6 Nisan 2012'de köprünün çökmesi sonucu Filyos Çayı'na düşerek yaşamını yitiren 15 kişi, kazanın 9'uncu yıl dönümünde, yapılan yeni köprünün yanında dualarla anıldı. 
Çaycuma girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümü, 6 Nisan 2012'de çöktü. O sırada köprüden geçen 4 kişi ve içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, Filyos Çayı'na düştü. Dönemin Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedeni bulundu. Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21), Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu (59) ise bulunamadı.
YERİNE YAPILAN KÖPRÜ ÖNÜNDE TÖREN
Facianın 9'ncu yıl dönümünde, yıkılan köprünün yerine yapılan yeni köprünün yanında anma töreni düzenlendi. Törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, faciada hayatını kaybedenlerin aileleri ve ilçe halkı katıldı. Törende, yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Törenin sonunda ölen 15 kişi için çaya karanfil bırakıldı. Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun, 9 yıl önce büyük bir felaketin yaşandığını belirterek, "15 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ben onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar Allah'tan ülkemizin hiçbir yerinde böyle bir afet yaşanmamasını diliyorum." dedi.
BAŞKAN KANTARCI: ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMALIYIZ
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise, "Ben başkanlığım yanı sıra yıllarca mühendislik yapan insanım. Denizler, akarsular tabiat kuvvetleri onlarla iyi geçinmeyi gerektirir. Çöken köprü güzel bir mühendislik yapısıydı ancak çaydan yıllardır fuzuli malzeme alınması ve yatağın derinleşmesi ile köprü ayaklarının boşalması neticesinde bu faciayı yaşadık. O tarihi köprümüzü de şehitlerimiz ile birlikte kaybettik. Bundan sonraki yapacağımız şeyler facialarda sonra ağlamak değil, bu tür benzeri kazaları önleyici tedbirler almak. İnşallah bir daha bu tür acılarla karşılaşmayız."
KÖPRÜYE BAKIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Köprü faciasında ölen 15 kişiden minibüs sürücüsü İsmail Örenbaş'ın eşi Vasfiye Örenbaş, acılarının halen taze olduğunu söyledi. Bugün acılarının arttığını anlatan Vasfiye Örenbaş, "Ağlıyoruz ama geri gelen yok. Ben eşimi kaybettim faciada. Çaya düşen minibüsün şoförüydü. Yapacak bir şey yok. Geri gelmiyor. Komşularımızın cenazeleri bulunmadı. Yakınları ağlıyorlar. Bulunsa da mezarına giderdik diyorlar ama yok." dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ
2021-04-06 14:57:56

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