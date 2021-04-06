Kaçak maden ocağında göçük;1 işçi mahsur(1)

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Zonguldak'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Göçük, saat 17:30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesinde meydana geldi. Göçük ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve AFAD gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak

2021-04-06 18:53:36



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