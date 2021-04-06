Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük (1)

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ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. Göçükte kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde bulunan kaçak maden ocağında meydana geldi. Göçükte 1 işçi toprak altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçükte kalan işçiyi kurtarmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi de bölgeye yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-06 19:10:09



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