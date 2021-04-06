Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (2)- Yeniden

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkay GÜNDOĞANCüneyt ÖZFİDANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi Salif Zıvalı hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Salih Zıvalı toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Salif Zıvalı'nın cansız bedeni, işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. Zıvalı'nın yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Zıvalı'nın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-06 20:09:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.