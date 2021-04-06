Hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolünde hastanenin 3'üncü katından atladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi Ö.Ö. (33), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin 3'üncü katından atladı. Ağır yaralanan Ö.Ö. tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlıktan aranan Ö.Ö.''nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınan Ö.Ö., doktor raporu için Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muayene odasından kaçan Ö.Ö., hastanenin 3'üncü katına çıktı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ö.Ö., iddiaya göre 3'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Ö.Ö.'ye Acil Servis'te müdahalede bulunuldu. Ö.Ö., buradaki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2021-04-06 21:52:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.