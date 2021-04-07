Otomobiliyle evin duvarına çarpan alkollü sürücü yaralandı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilinin kontrolünü kaybeden alkollü sürücü evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Halil A.'nın kullandığı 03 UL 722 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine evin duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Binada oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Alkollü olduğu tespit edilen Halil A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-04-07 07:06:01
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