Balkondan düşen çocuk yaralandı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir çocuk balkondan düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Pınar K. (9) balkondan düşerek yaralandı. Pınar K.’nın düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kıza yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pınar K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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