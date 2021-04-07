Başkan Posbıyık, mecliste barış mesajları verdi

Zonguldak Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Nisan ayı belediye meclis toplantısında Erdemir ve Türk Metal Sendikası başta olmak üzere bazı konularda barış mesajları verdi. ‘Ereğli’de taşlar yerine oturuyor, güzel şeyler olacak’ dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı AKM Nikah Salonu’nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı. Başkan Halil Posbıyık, gündem dışı konuşmasında barış mesajları verdi. Türk Metal Sendikası’nda Şube Başkanlığı görevine Yakup Yılmaz’ın getirilmesiyle birlikte ilişkilerde yeni bir döneme geçtiklerini ve beyaz sayfa açtığını söyleyen Posbıyık, Erdemir ile ilişkilerin de iyi bir noktada olduğunu söyledi.

"Çok dikkatli olunması gerekiyor"

Posbıyık, salgının yayılım hızına dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

"Covid olayı bütün Türkiye’yi ve dünyayı sardığı gibi Ereğli’yi de maalesef sardı. Çok hızlı bir bulaşma söz konusu. Bütün arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Geçen gün meclis üyelerimize tekrar bir test yaptırdık, bazı arkadaşlarımız atlattılar. Geçmiş olsun diliyorum, hepsine sağlık diliyorum. Belediyemizde Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz, Başkan Danışmanı Atike Önder, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca ve bazı arkadaşların testleri pozitif çıktı. Evlerinde tedavi görüyorlar. Hepimizin çok dikkatli olması gerekir, zor bir zamandan geçiyoruz. Pandemi döneminin sıkıntılarını nasıl vatandaşlar çekiyorsa belediye olarak biz de çekiyoruz. Tabii ki haklı olarak vatandaşlar su parası, emlak vergisi yatırmakta zorlanıyorlar, yatıramıyorlar. Eskiden suyu yatıramayan adamın suyunu keserdik, mecburen parasını yatırırdı. Ama pandemi döneminde böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Bu bakımdan bütçemiz devamlı zayıflama noktasına doğru gidiyor. Bu sadece Ereğli’nin sorunu değil, Türkiye’nin sorunu, dünyanın sorunu. Hep beraber el ele verip bunları da aşacağımıza inanıyorum."

"Sendikayla beyaz sayfa açıyorum"

Ereğli'de yeni göreve gelen dernek ve sendika yönetimleri ile ilgili de konuşan Başkan Posbıyık açıklamasında, "Ereğli’de taşlar yerine oturmaya başladı diye düşünüyorum. Gazeteciler Derneği kongresini yaptı, ziyarete geldiler sağ olsunlar biz de daha sonra iadei ziyarete gideceğiz. Muhtarlar Derneğimiz kongresini yapıp ziyarete geldi, biz de daha sonra kendilerine ziyarete gideceğiz. Türk Metal Sendikası kongresini yaptı, yeni bir arkadaşımız geldi Yakup bey ve yönetim kurulu üyeleri... Çok değerli arkadaşlar, çok memnun olduk. Yakup bey ve ekibi Erdemir işçisi tarafından son derece sevilen arkadaşlarımız. Başkan ve yönetimi, aynı zamanda Ereğli’ye de büyük bir sevda ile bakan arkadaşlarımız. Bu anlamda biz çok memnun olduk. Türk Metal Sendikası ile geçmişte bir takım problemlerimiz oldu. Ama bu problemler Türk Metal Sendikası ile değildi. Geçmiş yöneticilerle bir takım anlaşmazlığımız yüzündendi. Pevrul Kavlak benim en yakın dostlarımdan biriydi. Ama bir takım yanlış laflarla aramızı açtılar. Bana göre açılmadı, Pevrul beyi severim, takdir ederim. Türk Metal Sendikası’nın yetki almasında da çok büyük payım olduğunu herkes bilir. Geçmişte bir takım şeyler oldu ama ben geçmişle uğraşmak istemiyorum. Bugün itibarıyla sendikayla bir beyaz sayfa açıyorum. Yeni yönetime belediye olarak her türlü desteği, yardımı vermeye hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. İnanıyorum Ereğli’de güzel şeyler olacak. Çünkü gelişmeler onu gösteriyor, taşlar yerine oturuyor." ifadelerini kullandı.

"Erdemir ile görüşmelerimiz devam ediyor"

Arzu edilen barış ortamına doğru gidildiğini vurgulayan Başkan Halil Posbıyık konuşmasını şöyle tamamladı:

"Erdemir ile görüşmelerimiz devam ediyor. Benim kanaatim, eğer yanılmazsam iyi bir noktaya doğru gitmeye başladık. Erdemir ile de gayet iyi bir noktadayız. Sendika yönetimi için düşüncelerimi az evvel söyledim; çok sıcak bakıyoruz, yeni seçilen yönetime destek veriyoruz. AK Parti grubuyla, kendi partimle, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi’yle, hepsiyle yakın ilişkilerimiz var. Yani arzu ettiğimiz barış ortamına hızla gidiyoruz. Bu, hepimizin yararına olacak, Ereğli’nin menfaatlerine olacağına inanıyorum. Hepimizin bu ortak noktada barışı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Ereğli halkını seviyorsak, Ereğli’nin ihtiyaçlarının karşılanması için el ele vermek istiyoruz. Bu günden iyi bir fırsat çıkmaz. Çok iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Siyasi partiler, sendika, Erdemir, sivil toplum örgütleri, hep beraber iyi bir noktaya gitmeye başladığımızı özellikle bugün ifade etmek istedim."

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