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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülüç Belediyesi kumanya paketlerini hazırladı

İHA

Gülüç Belediyesi kumanya paketlerini hazırladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi Ramazan ayı öncesinde yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.
Gülüç Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardım kolisi dağıtımına başlandı. Dayanışma örneğinde bulunan Gülüç Belediyesi zorlu süreçte yardıma muhtaç ailelere el uzatıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamak istediklerini ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, "Ramazan ayı öncesinde yaptığımız çalışmalar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatarak, bir nebze olsun yüzlerini güldürmek, destek vermek istedik. Hazırlanan kumanya paketlerini, gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak Ramazan ayının birleştirici, bereketi ve paylaşma duygusunu yaşatmak niyetindeyiz. Gülüç Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerine Ramazan Paketi Kumanya yardımlarımız başladı. Ramazan Ayı öncesinde de vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Çorbalarında bir nebze de katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Amacımız Ramazan ayında sosyal belediyecilik anlayışıyla paylaşmak. Vatandaşlarımızın duasına talibiz. Tüm Gülüç halkımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir Ramazan Ayı geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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