Emekli madenci, ormancılar için makine yaptı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde ilkokul mezunu emekli madenci Hüseyin Eroğlu (57), orman işçilerinin yaşadığı zorluğu görünce traktörün arkasına monte edilen odun kırıcı makine yaptı. Atık malzemelerden yapılan makine, ormancıların ağaçları kesme ve istiflemesinde üretimi yarı oranda arttırdı.

Gökçebey´e bağlı Muharremler köyünde yaşayan emekli maden işçisi Hüseyin Eroğlu, orman işçilerinin ağaçları budama ve kesme işlerinde yaşadıkları zorlukları görünce makine yapmaya karar verdi. Evinin altını atölyeye çeviren Eroğlu, traktörüne otomobil şaftı ekleyerek atık malzemelerden makine yaptı. Makineyi traktörün arkasına monte eden Eroğlu, ormanda çalışan 10 kişinin işini makinesiyle yapmaya başladı. Ağaçları traktörün arkasındaki makine yardımıyla kesen Eroğlu, işçilerin hem zamandan kazanmasını sağladı hem de üretimi arttırdı. Orman işçilerine ücretsiz yardımına koşan Eroğlu, destek verilmesi halinde seri üretime geçmeyi hedeflediğini söyledi.

Hüseyin Eroğlu, makinenin Türkiye'deki tüm orman işçilerinin yararına olduğunu belirterek, "Mekanizmasını torna atölyesinde yaptırdım. Büyük küçük ağaçları burada parçalayabilirsiniz. Ormanda gücünüz yetmediği ağaçları bunda kesebilirsiniz. İnsanlar yorulmuyor, randıman artıyor. Dünyanın en sert ağacını parçalar. Atık malzemelerden yaptım. Şimdi çamaşır makinesinden elektriklisini yapacağım. Genelde Rusya'da yaygın kullanılıyor. Normalde 3 bin liraya mal olur. Ben bin liraya mal ettim. Komşularımıza da yardım ediyorum. Yaşlıların odunlarını bununla kesiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-08 11:28:14



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