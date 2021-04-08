Hakan Yüksel Çaycuma'daki sporcuları ziyaret etti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ziyarette bulundu.

İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü Şendoğan Kaya ile Taekwondo, güreş, tenis antrenmanlarını ziyarette bulunan İl Müdürü Yüksel, sporcularla sohbet ederek antrenörlerden takımların durumu hakkında bilgi aldı. İlçede faaliyet gösteren tesisleri incelemelerde bulunan Yüksel, sporculara malzeme desteğinde bulunacağını söyleyerek başarılarının devamını diledi.

Antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel'e yapacağı desteklerden dolayı teşekkür etti.

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