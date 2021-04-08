Kdz. Ereğli Jandarma Komutanı açığa alındı

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Zonguldak’ın Ereğli İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Bayram D. TSK içerisindeki muvazzaf subaylara yönelik FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah açığa alındı. Bayram D. geçtiğimiz yıl Çaycuma ilçesinde görev yaparken Ağustos ayında Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Bölük Komutanı olarak atanmıştı.

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