Zonguldak Limanı sarıya boyandı Sağanak yağışla derelerin getirdiği çamur limanın rengini değiştirdi

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Zonguldak'ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde kar ve karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağışla birlikte liman bölgesinde denizin de rengi değişti. Yağmurun getirdiği bazı evsel atıklar limana ulaşırken sahil sarıya boyandı.

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