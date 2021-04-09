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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Mustafa Tutulmaz, Polis Haftasını kutladı

İHA

Vali Mustafa Tutulmaz, Polis Haftasını kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayarak “Emniyet teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken şehit olan kahraman polislerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler temenni ediyor; halen görevde olan personelimize görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın kutlama mesajı şöyle; “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en köklü ve temel kurumlarından birisi ve Devletimizin idari yapısında önemli bir yeri olan Türk Polis Teşkilatı Aziz milletimizin huzuru, can ve mal güvenliğinin temini için üstün bir görev anlayışıyla fedakârca görev yapmaktadır. Türk Polis Teşkilatımız; ülkemizde emniyet ve asayişin sağlanması, Kamu düzeninin tesisi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumun barış, huzur ve güven içerisinde yaşamasının temin edilmesi, yasaların titizlikle uygulanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması gibi görevlerini Anayasa ve yasalarımıza bağlılıkla yerine getirmekte; bu görevlerini yaparken canlarını bir an bile düşünmeden ortaya koymaktadırlar. Vatandaş odaklı Kamu hizmetini önceleyen anlayışla hareket ederek milletimizin büyük desteğini her zaman arkasında hisseden polis teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne gece gündüz demeden, sorumluluk bilinciyle sürdürdüğü görev, çalışma ve uygulamaları ile Milletimizin takdirini, sevgisini ve güvenini kazanmış, kazanmaya da devam edecektir. Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden terör örgütlerine karşı verilen mücadelelerde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde ve diğer mücadele ve operasyonlarda sağladıkları büyük başarı, polis teşkilatımızın gücünü ispat etmiş, halkımıza güven vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Emniyet teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken şehit olan kahraman polislerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler temenni ediyor; halen görevde olan personelimize görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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