Devrek’te Nisan ayında kar sürprizi

Nisan ayında yağan kar vatandaşlara sürpriz yaptı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinin yüksek kesimlerinde Nisan ayında yağan kar vatandaşlara şaşkına çevirdi.
Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar zaman zaman zor anlar ile karşı karşıya geldiler.
Nisan ayının ortalarına doğru yağan kar nedeniyle şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlar,” Hafta başında güzel ve güneşli bir hava vardı, artık bahar geldi diye sevinirken haftanın ortasında yağmur ve ardından yağan kar bizleri şaşkına çevirdi. Özellikle de yüksek kesimlerde oldukça etkili umarız bu yılın son kar yağışı olur” diye konuştular.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.