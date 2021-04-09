Yeşil: TTK'da ki işçi açıkları giderilsin, gençler kaçak ocaklarda çalışmasın



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2014 yılından bu yana 26 madencinin ruhsatsız işletilen kaçak ocaklarda yaşamını yitirdiği Zonguldak'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndaki işçi açıklarının giderilmesi durumunda, gençlerin kaçak ocaklarda çalışmalarının önüne geçilebileceğini söyledi.

Türkiye´nin sanayi atılımlarında önemli yer tutan taş kömürü, 1829 yılında Uzun Mehmet tarafından bulunmasının ardından 1848'den bu yana 173 yıldır yerin metrelerce altından çıkarılarak ekonomiye kazandırılıyor. Taşkömürü, kentte Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocaklarının yanı sıra özel firmalara ait maden ocaklarında da üretiliyor. Nisan ayı itibari ile TTK'ya bağlı maden ocaklarında 7 bin 700 işçi çalışırken bu sayı özel firmalara ait maden ocaklarında çalışan işçilerin eklenmesiyle 12 binleri buluyor. Ancak kentin birçok noktasında ruhsatsız işletilen kaçak maden ocakları da bulunuyor. İş sağlığı ve güvenliğinden yoksun ocaklarda birçok madenci canlarını hiçe sayıyor.

26'SI KAÇAK OCAKLARDA TOPLAM 71 MADENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

2014 yılından bu yana maden ocaklarındaki göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında 71 maden işçisi yaşamını yitirdi. İşçilerin 32'si özel maden şirketlerinde, 26'sı kaçak işletilen ocaklarda, 13'ü ise TTK'ya ait maden ocaklarında hayatını kaybetti. Son olarak salı günü kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte işçilerden Salif Zıvalı yaşamını yitirdi.

YEŞİL: TTK'YA İŞÇİ ALINIRSA KAÇAK OCAKLARDA ÇALIŞAN SAYISI DÜŞER

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bir arkadaşlarını daha kaçak ocakta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Zonguldak'ta Türkiye'nin en büyük taş kömürü kurumunun bulunduğunu ifade eden Başkan Yeşil, "Kaçak ocaklarda çalışmanın başlıca sebeplerden biri imkansızlık olması. Tabi bu bizi üzüyor. Zonguldak'ta büyük bir kurum var. TTK. Orada norm kadronun çok altında çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerde TTK'ya işçi alımları olduğunda kaçak ocaklarda çalışan arkadaşlarımızın sayısı gözle görünür oranda düşmüştü. Hatta bu gibi üzücü kazalar yaşanmamaya başlamıştı" dedi.

1500 İŞÇİ ALINDI, 1501 İŞÇİ EMEKLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında TTK'ya 1500 işçi alımı sözü vermesinin ardından işçilerin Haziran 2019'dan itibaren iş başı yaptıklarını hatırlatan Başkan Yeşil, "Nitekim 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın 1500 işçi alımı sözü verdikten sonra o tarihten bugüne tam olarak 1501 arkadaşımız kurumdan emekli oldu. İşçi açıklarımız her geçen gün büyümekte. Norm kadro sayısına ulaşabilirsek Zonguldak'taki işe girebilecek arkadaşlarımıza şans veririz. Bu anlamda da kaçak ocaklarda çalışmak zorunda kalmazlar. Bu Zonguldaklının ortak kanısı. TTK büyük bir kurum. Bu kurumu ayakta tutmak ve Türkiye ekonomisine yerin altındaki zenginliği katmak görevimiz. 1501 bir işçinin emekli olmasıyla eski günlerimize geri dönüyoruz demektir. Bu iş güvenliği ve işçi sağlığı anlamında bize büyük sıkıntı vermeye başladı. Yerin altında zor şartlarda çalışan arkadaşlarımızın üzerine biraz daha zorluk eklendi. Bir arkadaşımız 3 kişinin yapacağı işi yapmaya başladı. Son gelen mekanize sistem uygulamaları da bizler için sevindirici. Bu ne kadar yaygınlaşırsa emniyetli bir üretim olur. Bizler bu uygulamanın yaygınlaşarak maden işçilerinin çalışma şartlarının kolaylaştırılması anlamında güzel olacak."DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-09 12:49:30



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