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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti, Ereğli’ye yapılan çalışmaları anlattı

İHA

AK Parti, Ereğli’ye yapılan çalışmaları anlattı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından ilçede yapımı tamamlanan ve takibi yapılan projeler hakkında gazetecilere bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. AK Parti Zonguldak milletvekillerinin de katıldığı toplantıda Erdemir’e işçi alımından dolayı teşekkür edildi.
AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından Ereğli Öğretmenevi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açılış konuşması yapan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, OYAK ve Erdemir yöneticilerine işçi alımından dolayı teşekkür etti. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktaran Bozkurt şu sözlere yer verdi:
“Teşkilatımızın takip ettiği olmazsa olmaz projelerin başında Ereğli Devrek yolu gelmektedir. 2023 yılına kadar bu yolun bitirilmesi noktasında hassasiyet göstereceğiz. Bu konunun takibine ısrarla devam edeceğiz ve inşallah bu yolu bitireceğiz. Hükümet konağı ve emniyet binası için milletvekillerimizde bu konunun üzerinde hassasiyetle durdular. İçişleri Bakanımızla bu konuda görüşmelerde bulundular. Proje tamamlandı, inşallah 12 aylık süreç içerisinde TOKİ’ye devredilerek ihale süreci gerçekleştirilecek. Bu konuda vekillerimize teşekkür ediyorum. Üniversite kampüs projemizin çalışmaları 2016 yılından bu yana devam ediyor. Bu konuda emeği geçen milletvekillerimize, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Saadet Oruç hanımefendiye, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje tamamlandı, bu gün yarın tapu maliye hazinesi adına oluşturulacak. Akabinde üniversiteye tahsisi yapılacak. İnşallah bu proje bizim görev dönemimiz içerisinde hayata geçecektir. Ereğli Diş Hastanesi, Ereğli Devlet Hastanesi yanında yükselmeye başlayacak. Projesi tamamlandı. Vekillerimiz ayrıntılı bilgilendirmede bulunacaklardır. 2021 yılı ihale programına alınacağını düşünüyoruz. Ereğli’de eğitimin kalitesinin artırılması noktasında Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi (KEAL) proje okulu olarak kabul edildi. Fen Lisesi’nden sonra önemli bir okulumuz daha sınavla öğrenci alacak. Ereğli Eğitim Merkezi’nde sınav merkezi açıldı ve arkadaşlarımız Zonguldak’a gitmeden burada sınava girebilecekler. Yakın zamanda Kandilli’de Ermaden madencilik noktasında işçi alımları başladı. İstihdama önemli bir katkı sunacak bir alan. Yakın zamanda yine Erdemir işçi alacağını ifade etti. Tersanelerde de işçi alımı başladığında bölgemiz istihdam açısından rahatlayacaktır. Ereğli OSB’de de yeni işletmeler açılıyor. İnşallah Ereğli hep ileriye gidecek. Ereğli’de devlet yatırımı olmadığını ifade edenler bu tabloya iyi baksınlar. Kendileri 20 senede ne yaptıklarına iyi baksınlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de vekillerimizin katkısı ile çok önemli projelere imza atacağız. Erdemir’e işçi alımı noktasında hassasiyet gösteren OYAK Yönetim Kurulu Başkanımıza ve Erdemir Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu sürecin hassasiyetle takip edilmesi lazım. Spekülasyonlara mahal verilmemesi için işçi alımlarının dikkatli yapılması lazım. Bölgemizin hassasiyetlerinin dikkate alınması lazım. Bu konuda duyarlı davranacaklarına inancım tam.”
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da Ereğli’nin her türlü meselesinin sürekli takipçisi olduklarını belirterek, Erdemir’in işçi alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uçar, “Cumhurbaşkanımız daha önce şehrimizi ziyaretinde OYAK/Erdemir yönetiminin yaptığı yeni yatırımlarla istihdam sağlayacağını söylemişlerdi. Bu zor günlerde sayı net olmamasına rağmen bölgemizde 300500’ün üzerinde insanın istihdam edilmesi ve bazı hassasiyetleri de göz önünde tutarak bir değerlendirme yapmak istedik. İşsizliğin arttığı bu zorlu süreçte istihdam sağlanmasında emeği geçen başta OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem olmak üzere değerli yönetimine, Erdemir Genel Müdürü ve yönetimine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu işçi alımının Zonguldak ilimizin Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki insanlarımızdan kazandırılması çok önemli bir hassasiyeti de göz ardı etmediler. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Böyle ortamlarda simsarlar çıkıp bu olayı speküle etmeye çalışabilir. Erdemir’in istihdam sağlaması bölgemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacağını herkes çok iyi biliyor. Bu süreci kimse sulandırmadan, farklı yerlere çekmeden bölgemize böyle bir istihdamın kazandırılması bizim için çok anlamlıydı” dedi.
Kdz. Ereğli ilçesine Diş Hastanesi yapılacağını dile getiren AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise muhalefetten gelen eleştirilere de yanıt verdi. Çolakoğlu konuşmasında şunları söyledi:
“Diş hastanemizin projesi bitti. İnşallah 2021 yılında ihalesi yapılarak en kısa sürede yapımı da tamamlanarak Ereğli halkının hizmetine sunulacak. Tersaneler konusundaki sıkıntıları aşarak inşallah eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. Biz 19 yıllık iktidarız. En kuvvetli rüzgarlar dahi bize hiçbir şey yapamaz. Hep birlikte kaya gibiyiz.”
Toplantıda gazetecilerin sorularına da yanıt veren AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, tersanecilerin problemleri ile ilgilenilmediği eleştirilerinin doğru olmadığını ifade etti. Türkmen, “Tersanecilerimizle Valimiz ve Kaymakamımızın başkanlığında yaptığımız toplantıda taleplerini içeren bir rapor hazırlamalarını, bize iletmelerini ve gerekirse Cumhurbaşkanımızla görüşebileceğimizi ifade ettik. Halen o rapor bize gelmedi. Hükümet konağı ile ilgili olarak maddi anlamda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bakan beyle görüştük. Bu 30 milyon öncelikli olur, devamı gelir. Biz başladığımız işi hep zamanından önce bitirmişiz. OYPA’lı işçilerimizle ilgili olarak Süleyman beye gittiğimizde görüştük. Neticede burası özel sektör. Devlet değil ki, bazen yörenin gelişmesi için zararına da iş yaptırabilirsin. Onlara da söyledik; eğer sizin koyduğunuz kriterleri tutan varsa Erdemir’e kadroya alın. Süleyman beyde değerlendireceğini söyledi” şeklinde konuştu.

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