Şemsiye ile yaralının başında bekledi Yolun karşısına geçmek isteyen şahıs otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi, yaralanın ıslanmaması için şemsiyeyle başında bekledi.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerine meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Devrim Bulvarı'nda seyir halinde olan Murat B. idaresindeki 67 AAG 227 plakalı Renault marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Tekineş’e (59) çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi, kazada yaralanan İbrahim Tekineş’in ıslanmaması için şemsiye ile başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü, kazanın aracının fren telinin kopmasından dolayı meydana geldiğini belirterek, "Araba, yağmurlu havada durmadı. Malum yerler ıslak. Tam o esnada fren teli koptu. Araba kızakladı, duramadım. Sağ ön tarafta far kısmından yakaladı ağabeyi. Şuanda arabanın fren teli kopuk" dedi.

Sürücü Murat B.'ye, kazada yaralanan İbrahim Tekineş’in hastanede yanında olmak istemesi üzerine ‘Olay yerini terk etmekten’ 314 TL idari para cezası uygulandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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