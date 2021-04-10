Ereğli sahili sezona hazırlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi, 2 kilometrelik sahil güzergahında bakım, onarım çalışması başlattı. Park ve Bahçeler birimi ekipleri, sahili yaz sezonuna hazırlıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri, sahil güzergahında bakım, onarım çalışmalarına başladı.

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, 2 kilometrelik sahil güzergahını yaz sezonuna hazırladıklarını belirterek; “Kış sezonunda hava muhalefeti nedeniyle yürüyüş parkurunda bozulan kauçuklar tespit edilerek değiştiriliyor, bakımları yapılıyor. Çit bitkileri düzenleniyor, çimler biçiliyor. Çiçeklendirme çalışmalarıyla birlikte bakımlar yapılıyor. Yaz sezonu öncesi çalışmalar tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.