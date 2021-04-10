Devrek’te Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü

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Devrek’te Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunum töreni düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunum töreni düzenlendi. Devrek İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paçacı Cumhuriyet Alanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona ererken, koronavirüs tedbirlerinde maske mesafe kuralları da unutulmadı.

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