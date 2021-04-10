Kömürlükte madenci bibloları yapıyorlar



Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta evlerinin kömürlüğünü atölyeye çeviren Gülçin Yorulmaz (40) ve Aslıhan Yanık (35), kenti simgeleyen maden işçilerinin biblolarını yapıp internetten satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Torna ustası Muhammet Yanık, hobi olarak madenci bibloları ve maden işçilerinin tasvir edildiği kömür vagonlu biblolar yapmaya başladı. Biblolar çevresinde büyük ilgi görünce Yanık, kendi işi nedeniyle talebe yetişmekte zorlandı. Bunun üzerine Aslıhan Yanık, eşinden madenci bibloları yapmayı öğrendi. Komşusu ve arkadaşı Gülçin Yorulmaz da Aslıhan Yanık ve eşinin yardımıyla biblo yapmaya başladı. İki arkadaş, bir süre sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde Yanık çiftine ait kömürlüğü atölyeye çevirerek seri üretime başladı. İki arkadaş, madenci bibloları, kömür motifli saat, isimlik ve ışıklı madenci feneri gibi hediyelik ürünler yaparak sosyal medyadan satışa sundu. Özellikle il dışında yaşayan Zonguldaklılar ile il dışına hediye götürmek isteyenler, ürünlere yoğun talep göstermeye başladı. Yanık ve Yorulmaz, devlet desteği alarak işlerini daha da büyütmek için çalışmalara başladı.

Aslıhan Yanık, eşinin hobi olarak başladığı işi öğrenerek aile bütçesine katkıda bulunmaya başladığını söyledi. İlginin beklediğinden daha fazla olduğunu belirten Yanık, "Eşim çalıştığı için yetişemedi taleplere. Bu sefer ben devam etmek istedim. Merakımdan ben de onu izliyordum. Arkadaşıma teklif ettim bu işi devam ettirmeyi. Onunla 1,5 yıldır kadınların da desteğini alarak bu işe devam ediyoruz. Siparişlerimiz de şu an iyi gidiyor. İl dışında yaşayan Zonguldaklılardan talep alıyoruz. Siparişe özel heykeller hazırlıyoruz. Yazılar yazıyoruz üzerlerine" dedi.

DEVLET DESTEĞİYLE İŞLERİNİ BÜYÜTMEK İSTİYORLAR

Gülçin Yorulmaz da işini severek yaptığını ifade ederek, "Daha önce çalışmamıştım. Bildiğim bir işte değildi. Tamamen meraktan başladık. Aile bütçesine de katkıda bulunuyoruz. Benim babam maden işçisiydi. Yıllar sonra böyle bir şey çıktı karşıma. Zonguldak'ın madencilerini temsil etmek, onların heykellerini yapmak çok hoşumuza gidiyor. Devlet desteği alarak işimizi büyütmek istiyoruz. İnşallah işimizi büyütürüz ve daha güzel yerlere geliriz. Bu da bizleri mutlu eder" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK

2021-04-10 12:55:18



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