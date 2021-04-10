İzin belgesi olmayanlar geri gönderiliyor

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Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin belgesi denetimi yaptı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlama kapsamında uygulamalarına devam ediyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sürücülere izin belgesi olup olmadığını sorguladı. İzin belgesi olmayan sürücüler ise geri gönderildi. Öte yandan Polis ekipler sürücü belgelerinin yanı sıra sürücülere sosyal mesafe maske konusunda da uyarılarda bulundu.

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