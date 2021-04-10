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Heyelan sonrası mühürlenen evlerde yaşayan ailelere 2 ay önce boşaltılması için tebligat gitmiş

DHA

Heyelan sonrası mühürlenen evlerde yaşayan ailelere 2 ay önce boşaltılması için tebligat gitmiş


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde dün gece meydana gelen heyelanın ardından mühürlenen 3 evde yaşayan ailelere, AFAD tarafından 2 ay önce aynı bölgede yaşanan heyelan nedeniyle evlerini boşaltmaları için tebligat gönderildiği, 6´şar bin lira da yardım yapıldığı ortaya çıktı.
Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi Soğuksu Sokak'ta dün meydana gelen heyelan nedeniyle ikişer katlı 3 ev boşaltıldı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, evlerde bulunanlar komşularının seslenmesiyle heyelanı fark ederek dışarı çıktı. Heyelan nedeniyle Cemile-Özhan Canbaz ve Durdu Önder ve Nihat Çolak'ın yaşadığı 3 ev mühürlendi. Canbaz ailesinin evinin mutfak ve yatak odası duvarları heyelan nedeniyle yıkılırken, toprağın bir kısmı eve girdi. Canbaz ailesinin o sırada evde olmaması olası bir faciayı önledi.
2 AY ÖNE AYNI BÖLGEDE HEYELAN OLMUŞ
2 ay önce aynı yerde yaşanan heyelanın ardından AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı öğrenildi. İnceleme sonucunda dün gece mühürlenen 3 binanın risk nedeniyle boşaltılmasına karar verildiği ve ailelere 6'şar bin lira yardım yapıldığı bildirildi. Dünkü heyelanın ardından ise 3 bina, kaymakamlık tarafından mühürlendi.
Babasından kalma evde yaşayan Nihat Çolak (60), 20 yıl boyunca yatalak olarak baktığı engelli eşi Süreyya Çolak´ı (61) 41 gün önce kaybettiğini şimdi de evinin heyelan nedeniyle mühürlendiğini söyledi.
YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Komşuları ve akrabalarının yanında kalan Çolak, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Evinin önünde gözyaşlarını tutamayan Nihat Çolak, "Burada önce eşimi kaybettim. Onun yasını tutamadan heyelana yakalandık. AFAD 6 bin lira para verdi bize. Bu para bizi 6 ay idare eder etmez. Göçebe gibi başka yerlerde kalıyorum. Eşimin engelli maaşıyla geçiniyordum. O vefat edince o da kesildi. Benim maaşım yok. Yıllarca eşime baktım. Çok mağdur durumdayım." dedi.
Kendisine destek olunmasını isteyen Nihat Çolak, "Eşyalarımız hep evde. Akrabamda kalıyorum ama nereye kadar kalacağız. 6 ay sonra yapılacağı da belli değil. Hiçbir gelirim yok. Sağdan soldan veya devletin verdiği yemekle doyuyorum. Emekliliğim yok. 20 yıl yatalak eşime baktım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-04-10 17:34:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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