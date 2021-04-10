Ereğli'de Polis haftası kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi'nde Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Kdz. Ereğli'de 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam eden tören havanın yağışlı olmasından dolayı kısa tutuldu. Cumhuriyet Meydanında pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen törene, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik ve ilçede görevli bazı polis memurları katılım sağladı. Polis Haftasının, ilçede yapılacak diğer etkinliklerle hafta boyunca kutlanmaya devam edileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.