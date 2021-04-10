Karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin kadın yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Potbaşı mevkiinde Semih D. idaresindeki 67 LC 030 plakalı Ford marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru K.’ya (29) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde panik yaşayan yaralının yakınları sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.