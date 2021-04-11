Hastanenin 3'üncü katından atlayan hırsızlık şüphelisi öldü

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin 3'üncü katından atlayınca yaralanan hırsızlık şüphelisi Özkan Ö. (33) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 6 Nisan'da Alaplı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan Özkan Ö., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Doktor kontrolü sırasında kaçan Özkan Ö., hastanenin 3'üncü katına çıktı. Özkan Ö., hastanenin 3'üncü katındaki pencereyi açıp, atladı. Beton zemine düşen Özkan Ö., ağır yaralandı. Sağlık görevlilerin müdahalede bulunduğu yaralı Ereğli Devlet Hastanesi'ne buradan da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Özkan Ö., bugün yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2021-04-11 15:35:48



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