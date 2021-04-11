Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)-

STAT: Devrek

HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), İlke Akman (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)Muhammet (xx), Berkan (xx), Emre (xx), İlker (xx), Rıdvan (x) (Dk.54 Hüseyin x), Enes (x) (Dk.86 Tezcan ), Aykut Emre (xx), İhsan Furkan (xx), Oktay (xx), Haluk (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Zeki (xx)Musa (xx), Osman (xx), Berkan (xx), Ömer Alp (xx), Muharrem (xx), Özgür (x)(Dk.46 Raif x), Sercan (xx), Tekin (xx), Tugay (xx), Erdinç (x)(Dk.68 İlke x)

GOLLER: Dk.51 Haluk(Zonguldak Kömürspor) - Dk.60 Tekin (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Haluk, Rıdvan (Zonguldak Kömürspor) Özgür, Tekin, Sercan (Gümüşhanespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Tezcan (Zonguldak Kömürspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-11 18:18:36



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