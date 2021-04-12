Zonguldak'ta, 15 FETÖ şüphelisi adliyede

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kentte yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında iş insanı, avukat, ihraç edilen ve aktif çalışan kamu görevlilerinin de olduğu 15 kişiyi adreslerine 8 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından terör örgütünün yeniden yapılanmak, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelip, 'Zonguldak yapılanması'na yönelik çalışmalar yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-12 10:22:53



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